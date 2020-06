Como eliminar os vírus do ar? O ar no interior é até 100x mais poluído que o ar exterior!

As principais vias de transmissão do novo coronavírus, causador do Covid-19, consistem nas gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contacto próximo e superfícies contaminadas. Um estudo publicado no jornal médico «The New England Journal of Medicine», descobriu que o vírus SARS-CoV-2 sobrevive por algumas horas em suspensão no ar ou até dias em certas superfícies, mas o que mais se destaca nesse estudo, é que o coronavírus resiste até três horas na forma de aerossol. Isto quer dizer que, se alguém estiver infetado e espirrar numa sala, o vírus permanece no ar e pode infetar outra pessoa durante um período de três horas.

Os sistemas Airfree, numa fase inicial desta pandemia, foram adquiridos aos milhares de unidades para hospitais na China, uma vez que neste país, as tecnologias de purificação de ar foram consideradas essenciais no controlo do vírus SARS-CoV-2. Esta tecnologia tem desempenhado um papel fulcral no controlo virológico, principalmente em consultórios e salas de isolamento de hospitais chineses, tais como o Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medical, um dos mais importantes da província de Guangdong. Os países orientais optaram pela introdução da tecnologia Airfree, uma vez que vários estudos confirmam a inativação de vírus por aplicação de temperaturas elevadas, tais como os vírus coronários, Covid-19, SARS, MERS e Influenza, que possuem proteínas sensíveis à temperatura, que podem ser totalmente desnaturadas a elevadas temperaturas.

A tecnologia TSS (Thermodynamic Sterilization System) patenteada dos sistemas Airfree, elimina os vírus do ar a 200º C dentro dos dutos cerâmicos colocados no interior dos aparelhos (ceramic core), sendo que o calor transmitido para o ambiente equivale, apenas, a uma lâmpada de 50 watts. Esta tecnologia Airfree destrói, em vez de filtrar e reter temporariamente, os vírus em aparelhos que não necessitam de filtros ou ventiladores, nem de manutenção.

Vantagens adicionais do Airfree:

Tecnologia patenteada e amiga do ambiente

· Não requer manutenção

· Totalmente silencioso

· Baixo consumo de energia

· Pequeno e portátil

· Não liberta ozono

1. COMO É QUE O AIRFREE® ELIMINA OS FUNGOS?

Os fungos e os seus esporos, bem como outros microrganismos no ar são incinerados no interior dos capilares do Airfree®. Assim, os fungos vão diminuindo gradualmente até níveis muito baixos. Além dos fungos, também são eliminados esporos, bactérias e vírus.

2. COMO É QUE O AIRFREE MATA OS ÁCAROS?

O Airfree® elimina fungos. Para que o ácaro sobreviva é necessário que existam fungos para a sua alimentação e digestão.

Ao eliminar os fungos, os ácaros não conseguem digerir os alimentos, morrendo por inanição.

Nos ambientes, os ácaros possuem uma relação importante com os fungos, já que ao reduzir-se a população de fungos, a população de ácaros reduz também, como consequência.

3. COMO FUNCIONA O APARELHO?

O ar é purificado no interior do conjunto cerâmico patenteado Airfree®, onde existem dezenas de capilares aquecidos a cerca de 200°C.

Ao passarem por esses capilares os microrganismos, por mais perigosos e tóxicos que sejam, são destruídos pelo calor. O ar aquecido provoca o fenómeno da convecção do ar (o ar aquecido sobe e sai do aparelho, formando uma pressão negativa na base do mesmo e fazendo com que um novo volume de ar contaminado seja aspirado), o que garante um fluxo de ar contínuo, de forma silenciosa e eficaz.

4. EXISTEM CONTRA-INDICAÇÕES?

Não. O uso do Airfree® não tem qualquer contra-indicação. Pelo contrário, ele deve ser utilizado em todos os ambientes para a purificação do ar. Ambiente tratado é sinónimo de saúde, conforto e conservação de móveis, equipamentos e objetos.

5. O AIRFREE® AQUECE O AMBIENTE?

Não. O Airfree® foi desenhado e projetado para não aumentar a temperatura do ambiente. Para uma melhor compreensão, uma pessoa contribui com mais calor para um ambiente de 80 m³ (metros cúbicos) do que 2 aparelhos ligados.

6. O AIRFREE® ALTERA A HUMIDADE RELATIVA DO AR?

Não. O Airfree® não altera a humidade relativa do ar.

7. O AIRFREE® ELIMINA BACTÉRIAS E GERMES DO AR?

Sim. A função bactericida e germicida do Airfree® é reconhecida pelos melhores laboratórios mundiais - a maioria deles certificados pela norma ISO 17025, que concede o certificado de qualidade total em procedimentos laboratoriais.

