Comissão Especializada de Saúde quer ouvir presidente da Protecção Civil

Os deputados da Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais decidiram, hoje ouvir, a pedido do PSD, o Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, José Dias, sobre a ‘Implementação do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais para o ano de 2020’.

Esta tarde, a comissão chamou Micaela Freitas, Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Segurança Social da Madeira, a pedido do PS, para prestar esclarecimentos “sobre a prescrição de dívidas à Segurança Social e lista de grandes devedores”.