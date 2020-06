Comemorações do 10 de Junho serão mais simples e abreviadas, mas significativas

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, presidirá esta quarta-feira, 10 de Junho, às habituais comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Madeira, as quais, no actual contexto e devido à necessária observância das medidas sanitárias determinadas pela Autoridade de Saúde, decorrerão “numa configuração mais simples e abreviada, ainda que igualmente significativa”.

De acordo com nota divulgada pelo gabinete de Ireneu Barreto, as comemorações iniciam-se pelas 12 horas, com o hastear da Bandeira Nacional no Palácio de São Lourenço, seguida da homenagem às Comunidades portuguesas dispersas pelo mundo, e em particular às madeirenses, através da deposição de flores por parte das entidades presentes junto ao Monumento ao Emigrante Madeirense, erigido na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Pelas 12h30 decorrerá a sessão solene no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, a qual incluirá uma alocução do Representante da República e a interpretação dos Hinos Nacional e da Região, e que, face aos constrangimentos vigentes, não poderá este ano ser aberta ao público.

“Pelas mesmas razões de precaução sanitária, nas comemorações não haverá lugar à habitual entrega de insígnias das ordens honoríficas nacionais”, salienta a mesma nota.