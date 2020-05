CMF vai entregar viseiras aos comerciantes funchalenses

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal revela que vai começar a entregar esta semana viseiras aos comerciantes funchalenses que se encontrem ao serviço. Para o efeito, todos os comerciantes interessados devem solicitá-lo, através do formulário http://tiny.cc/j70voz.

“O fornecimento de viseiras é mais um importante contributo do Município, no sentido de ajudar os comerciantes a cumprirem as determinações da Autoridade de Saúde, que definiu um conjunto de regras e procedimentos para que estes se encontrem ao serviço, em especial a aquisição de equipamentos de protecção individual, o que nesta altura representa um sobre esforço na difícil situação económica que os empresários estão a atravessar”, disse o presidente da CMF.

Miguel Silva Gouveia acrescenta que “desde o início da pandemia, o município tem criado iniciativas quase todas as semanas, no sentido de apoiar o tecido económico local.” Entre estas, contam-se também o lançamento da plataforma ‘Comércio ao Serviço’, a adesão à plataforma nacional ‘Preserve’, a elaboração de uma minuta de um Plano de Contingência para o sector empresarial do concelho, a campanha ‘Comércio do Funchal, Viva!’, e ainda os programas ‘Mercado em Casa’ e ‘Venda Itinerante’.

Na semana passada, o município avançou ainda com o ‘Funchal Cabaz Vital’, entregando produtos frescos às famílias do concelho afectadas pelo desemprego e pelo layoff e ajudando os comerciantes dos mercados municipais a escoar as suas frutas e legumes, e com o site ‘Made in Funchal’, uma plataforma que divulga as marcas dos pequenos empreendedores funchalenses no sentido de estimular as vendas e a sua produção própria.