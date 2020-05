CMF realiza intervenção na rede de água do Monte e São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, quarta-feira, dia 20 de Maio, irão decorrer duas intervenções na rede de abastecimento de água, respectivamente, nas freguesias do Monte e de São Martinho.

Entre as 22h30 e as 2 horas, irá decorrer uma intervenção no Reservatório de Água do Caminho do Tanque, no Monte, afectando o abastecimento nos arruamentos Caminho dos Saltos; Beco do Chapeludo; Escadinhas do Feijão; Travessa da Cova; Beco dos Ausentes; Estrada dos Marmeleiros (troço compreendido entre a estrada do Livramento e o Miradouro dos Marmeleiros); Caminho da Longueira; Travessa da Longueira; Rua 1º de Maio; Rua Dr. Vasco Marques e Rua da Piedade.

Entre as 22h30 e as 5 horas, irá decorrer, por sua vez, uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho do Poço Barral, em São Martinho, afectando o abastecimento no referido caminho.