CMF realiza intervenção na rede de abastecimento de água em Santa Luzia

A Câmara Municipal do Funchal informa, através de uma nota de imprensa, que amanhã, sábado, dia 14 de Março, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água do Impasse 1 da Rua Pedro José de Ornelas, na freguesia de Santa Luzia, afectando o abastecimento de água na referida rua, desde o início ate à Rua de São José, e ainda na Rua das Hortas, desde a Rua Elias Garcia até à Rua Pedro José de Ornelas.

Esta situação decorrerá entre as 9h30 e as 15h, ainda que o corte no abastecimento de água tenha uma duração prevista mais reduzida.