CMF reabre Loja do Munícipe esta segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal reabre, amanhã, dia 18 de maio, a Loja do Munícipe, sita aos Paços do Concelho, de modo a que os munícipes se possam voltar a dirigir presencialmente aos serviços camarários para fins de atendimento e para proceder a todos os pagamentos necessários.

A Autarquia solicita, ainda assim, que continuem a ser privilegiados os contactos não presenciais com os serviços, diminuindo, desta forma, os aglomerados de pessoas e promovendo o distanciamento social. Para o efeito, recomenda-se que, como canal preferencial, os funchalenses recorram ao Contact Center da CMF, através do número 291 211 000, ou ao Funchal Alerta, para reporte de todo o tipo de ocorrências no espaço público municipal: https://funchalalerta.cm-funchal.pt/

A Loja do Munícipe vai funcionar entre as 9h e as 13h e entre as 14h e as 18h, sendo higienizada todos os dias antes de abrir e ainda durante a hora de almoço. A reabertura dos serviços de atendimento presencial respeitará apertadas regras de segurança, nomeadamente com controlo de entradas, utilização obrigatória de máscaras, distanciamento social e limite de pessoas dentro das instalações ao mesmo tempo, que estarão devidamente sinalizadas, contando com a presença de um segurança profissional.