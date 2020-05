A Câmara Municipal do Funchal está a promover um concurso de ideias que vai premiar as melhores criações de um logotipo e de uma mascote para o Departamento Municipal de Ambiente. O concurso surge no âmbito das comemorações da Semana do Ambiente 2020, que decorre entre 1 e 8 de Junho, e vai atribuir às duas ideias vencedoras prémios de 500 euros.

As candidaturas estão abertas até 31 de Maio e os trabalhos devem ser enviados para a página de Facebook denominada ‘Ambiente Funchal’.

“Este ano, teremos de assinalar a Semana do Ambiente de forma diferente, mas com o mesmo empenho de sempre, no sentido de envolver as pessoas numa questão tão fundamental como a da sustentabilidade da nossa cidade, da nossa região e do nosso país”, refere Idalina Perestrelo, vice-Presidente do Município, salientando que os participantes devem ser criativos, apelando a “símbolos com os quais se identifiquem e que traduzam o trabalho que a CMF faz ao nível do Ambiente, tão presente no nosso quotidiano, desde a limpeza dos espaços públicos até à recolha, passando pelo transporte e transferência dos resíduos sólidos urbanos, num sem número de actividades essenciais e práticas de excelência, reconhecidas a nível nacional, que fazem toda a diferença na nossa vida de todos os dias”.

Além deste concurso, a Autarquia está a preparar várias outras actividades no sentido de enaltecer o Dia Mundial do Ambiente, que se assinala a 5 de Junho, com o objectivo de “sensibilizar a população para os desafios ambientais globais e para a necessidade de nos tornarmos cada vez mais sustentáveis localmente”, conclui Idalina Perestrelo.