CMF empresta biotriturador aos munícipes para auxiliar limpeza de terrenos

A Câmara Municipal do Funchal tem disponível, a partir de agora, para empréstimo aos munícipes um biotriturador eléctrico, no sentido de auxiliar a destruição de verdes e ramagens decorrentes da limpeza de terrenos.

A Vice-Presidente Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente no Funchal, explica que “esta iniciativa vem complementar o projecto municipal de entrega de compostores às famílias funchalenses, sendo este um equipamento particularmente eficaz para apoiar a limpeza de terrenos e jardins, triturando ramagens e transformando-as em adubo natural, e evitando assim que estas sejam colocadas no lixo indiferenciado.”

“Este tipo de acções permite-nos, também, diminuir os riscos de incêndio, pois algumas pessoas tendem a proceder à queima descuidada destes materiais nas suas residências. Este projecto é, assim, uma forma de sensibilizar a população, apostar na limpeza, na segurança e na redução de resíduos, criando condições para que estes materiais sejam reaproveitados para nosso benefício e do meio ambiente e promovendo a sustentabilidade ambiental no Funchal”, conclui Idalina Perestrelo.

Na primeira fase de implementação do projecto, o biotriturador será emprestado aos munícipes que aderiram à campanha dos compostores, estando previsto, numa fase posterior e em função dos resultados obtidos, que o empréstimo seja alargado a todos os munícipes interessados. Para mais esclarecimentos, os munícipes devem contactar a Linha do Ambiente, através do 291 230 821.