A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Departamento de Economia e Cultura, e com a colaboração do Serviço Municipal de Protecção Civil, está a disponibilizar um guia de boas práticas sanitárias para o comércio e serviços, com o intuito de congregar as informações importantes e esclarecer os empresários para uma retoma do comércio em segurança.

“Agora com o novo período de retoma de actividade de mais estabelecimentos de comércio e serviços, nomeadamente com a reabertura de espaços hoteleiros e outros que dependem do sector, o município disponibiliza numa única plataforma um guia onde o empresário pode aceder de forma prática e directa às obrigações e recomendações sanitárias a que está sujeito para esse mesmo regresso seja feito em segurança para todos”, explica o presidente Miguel Silva Gouveia em comunicado de imprensa.

O autarca refere ainda que este guia “é uma plataforma que está em constante actualização, seguindo criteriosamente todas as todas as normas e recomendações das autoridades de saúde e entidades que regulamentam as actividades comerciais”.

“Estamos ao lado dos empresários e investidores do Funchal e trabalhamos em prol de um regresso à normalidade que garanta a segurança e a saúde pública”, vinca Miguel Gouveia..

O guia está disponível nos canais da Autarquia e elucida para as obrigações e recomendações sanitárias de várias áreas de actuação do comércio e serviços.

Desde a sua publicação, a plataforma já ganhou duas novas categorias, ligadas a serviços que retomaram a sua actividade mais recentemente, e que se juntam às restantes categorias como bar e restaurantes, espaços de actividade física e desportiva, cabeleireiros e estética, imobiliárias, joalharias, lavandarias, pronto a vestir e calçado, entre outros.