Todos os pontos na ordem de trabalhos da Reunião de Câmara desta quinta-feira, 5 de Março, foram aprovados por unanimidade, revelou Miguel Silva Gouveia em declarações à comunicação social.

De destacar, a aprovação do Plano de Controlo da População de Pombos da Cidade do Funchal que, conforme o DIÁRIO já havia avançado esta semana, visa reduzir a população de pombos no centro da cidade, através de occisão (morte provocada).

O presidente da Câmara Municipal do Funchal sublinhou que a medida tem uma “carácter excepcional” e que está de acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Veterinária (DGAV).

Igualmente aprovado nesta reunião a bertura de um concurso para a criação do logotipo do Plano Municipal de Juventude (PMJ). O valor do prémio é de mil euros e prevê uma viagem a Bruxelas e a Lisboa, que permitirá aos vencedores contactar com os deputados regionais na Assembleia da República e no Parlamento em Bruxelas.

O objectivo passa por “ligar as instituições europeias e nacionais àquela que é a realidade do desenvolvimento de políticas públicas na cidade do Funchal”, observou Miguel Silva Gouveia.

A este respeito, o autarca salientou ainda que houve um “número substancial de jovens” - concretamente 1.200 - a participar no primeiro inquérito realizado no âmbito do PMJ, sob o mote ‘Sentir a Cidade’.

Este PMJ, chamado de FunJovem 20/30, é direccionado a todos os jovens, dos 14 aos 30 anos, que residem, estudam e trabalham no Funchal e procura definir políticas de juventude até 2030.

Nesta reunião de Câmara foi ainda deliberada a abertura de um concurso (no valor de cerca de 340 mil euros mais IVA) para uma nova acessibilidade na Vereda da Cova, na freguesia de São Roque, que está neste momento em fase de contratação. Projecto este que, segundo o presidente, era já “uma intenção da Câmara” há alguns anos e que deverá avançar “ainda este ano”.