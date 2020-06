CMF assinala Dia Mundial dos Oceanos com campanha ‘Sarjetas sem lixo’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Departamento de Ambiente, promove a campanha de sensibilização ambiental ‘Sargetas sem lixo’, que pretende apelar a população para não colocar resíduos nas sarjetas.

A campanha encerra a Semana do Ambiente, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, assinalado a 5 de Junho e do Dia Mundial dos Oceanos assinalado hoje, dia 8 de Junho.

“A campanha de sensibilização consiste em colocar placas informativas em 50 sarjetas da baixa do Funchal e pintar o seu perímetro com tinta ecológica de cor verde, por ser uma cor que não tem qualquer simbolismo para o trânsito. O município colocou ainda cerca de 20 grelhas em algumas sarjetas, que servem para reter grande parte dos resíduos que lá caem”, refere a Vice-Presidente, Idalina Perestrelo.