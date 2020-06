CMF apresenta websérie de Arte Popular

No âmbito do programa municipal “A Cultura que nos Une”, a Câmara Municipal do Funchal irá promover, entre Junho e Agosto, uma websérie de 5 episódios, dedicados ao tema da arte popular. A estreia, com um episódio sobre os trajes tradicionais, terá lugar esta quarta-feira, dia 3 de Junho, no facebook da Câmara Municipal do Funchal (19h).

Os episódios foram gravados no Núcleo Museológico de “Arte Popular”, património do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, localizado no Centro Cívico de Santa Maria Maior.

A vereadora da Cultura na CMF, Madalena Nunes, explica que “os episódios têm como objectivo dar a conhecer o espólio deste Núcleo Museológico, promovendo artes e ofícios históricos e preservando o saber fazer, quer de uma perspectiva cultural”.

Programação

3 Junho: Camisas e ceroulas da noite de casamento e trajes tradicionais

17 Junho: Ferramentas de linho e lã

8 Julho: Utensílios das cerealíferas

22 Julho: Transportes braçais e de tração animal

5 Agosto: Brinquedos tradicionais