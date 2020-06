Cinco números desta terça-feira, 23 de Junho

Zero propostas

O concurso para a construção do novo hospital da Madeira não conseguiu qualquer proposta, depois de sete entidades se terem qualificado, no âmbito da qualificação prévia.

853 alojamentos

De acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, no 1.º trimestre deste ano foram transaccionados 853 alojamentos na Madeira, o que representa aumentos trimestral e homólogo de 0,1% e 6,8%, respectivamente, sendo o valor mais elevado desde o início do trimestre.

11 anos

O Comando Territorial da Madeira da GNR assinalou hoje o seu 11º aniversário, que este ano não contou com a habitual cerimónia militar devido ao distanciamento social ‘imposto’ pela pandemia Covid-19.

Meio milhão de euros

O Governo Regional autorizou a injecção de perto de meio milhão de euros na empresa pública ‘Madeira Parques Empresariais’ destinado ao pagamento de dívidas e à cobertura de prejuízos.

1 recuperado

Mais um doente recuperado de covid-19 na Região, que soma agora um total de 90 recuperações e mantém apenas dois casos activos.