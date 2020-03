Cinco dos casos positivos na Região têm menos de 29 anos

Cinco dos 24 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus na Região são de doentes com menos de 29 anos. Esta é uma das informações resultantes da atualização diária do boletim do IASaúde, feita esta sexta-feira. Um dos doentes está na faixa etária entre os 40-49 anos, quatro nos 50-59 anos, oito situam-se entre os 60 e 69 anos, enquanto os seis restantes estão entre os 70 e 79 anos.

Em relação à residência destes casos já confirmados, além dos quatro turistas holandeses que permanecem no alojamento dedicado na Quinta do Lorde, os restantes 20 são residentes na Região (13 no Funchal, 5 de Câmara de Lobos e 2 da Ponta do Sol).

Destes apenas um doente permanece internado na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os restantes 23 doentes apresentam “sintomas ligeiros”, de acordo com a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, acrescentando ainda que os 19 doentes que têm residência na Região encontram-se em isolamento no seu domicílio, enquanto os quatro turistas holandeses estão em alojamento dedicado na Quinta do Lorde.

De acordo com Bruna Gouveia, 19 casos positivos têm ligação epidemiológica a áreas com transmissão comunitária activa de covid-19. “Temos uma situação em que há uma ligação epidemiológica a três países diferentes, Emirados Árabes Unidos, Espanha e a região norte em Portugal”, referiu Bruna Gouveia. “E temos mais um caso com ligação à região de Lisboa e Vale do Tejo”, acrescentou.

“Temos identificados cinco casos com transmissão local, os quatro primeiros tratam-se de contactos próximos de um caso com ligação a Espanha que se mantém restrito a uma família”, disse Bruna Gouveia. “Temos agora mais uma situação reportada hoje, que se trata de um contacto próximo também de um doente que foi diagnosticado hoje e que tem ligação a Lisboa e Vale do Tejo”, sublinhou a vice-presidente do IASaúde.

Desde 29 de Fevereiro já foram analisados 144 suspeitos na Região, dos quais 119 obtiveram resultado negativo.

Em relação aos contactos, 694 pessoas encontram-se em vigilância activa, acompanhadas pelas autoridades de saúde, e ainda a investigação em curso no que diz respeito aos novos casos suspeitos. Destas pessoas, 11 são profissionais de saúde, uma vez que outros terminaram o seu período de isolamentos sem sintomas e retornaram à sua actividade.

Em vigilância activa estão os 80 passageiros que se encontram em isolamento dedicado, 25 no Hotel Praia Dourada, no Porto Santo, e 55 na Quinta do Lorde.

Em vigilância passiva, com contactos periódicos com as autoridades de saúde, estão 1.358 pessoas.

Quanto à Linha SRS24, foram efectuadas 110 chamadas entre as 00 e as 15 horas desta sexta-feira, perfazendo um total 4138 contactos telefónicos desde o dia 27 de Fevereiro (data do início da operacionalização da linha).