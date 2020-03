Um estrangeiro do Luxemburgo deu entrada esta manhã no Serviço de Urgências e foi colocado na ‘sala zero’, para que fosse feita a transferência para a zona de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça onde está a área de isolamento destinada a casos suspeitos de contágio por coronavírus.

O DIÁRIO apurou que o homem em causa apresentava um quadro de insuficiência respiratória e precisa de ser ventilado.