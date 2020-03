A cidadã holandesa que esta manhã confirmou positivo para a infecção Covid-19, ao que o DIÁRIO conseguiu apurar, chegou à Madeira vinda de Amsterdão, no passado dia 12 de Março, num voo da companhia aérea Transavia (HV6629), tendo ocupado o lugar 27B. Todas as pessoas que tenham viajado neste voo deverão contactar as autoridades de saúde, através da linha SRS 24 Madeira 800 24 24 20.