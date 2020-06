Ciclo de conferências online do IASáude debate Dependências e Comportamentos Aditivos

O Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) organiza na próxima semana, 22 de Junho, em Lisboa, um ciclo de conferências online sobre Dependências e Comportamentos Aditivos.

Sob o tema ‘Cannabis... Ao Centro da Discussão’, o primeiro debate arranca às 10 horas e será moderado por Fernando Mendes, do IREFREA Portugal, juntando o comentador Sérgio Oliveira, director da Revista dependências, e o professor catedrático Félix Carvalho, do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, que vai abordar ‘a epigenética das adições: uma oportunidade terapêutica e uma maldição para as gerações seguintes’.

Nelson Carvalho, director da UCAD do IA Saúde será moderador de um segundo painel que junta o comentador Serxio González, jornalista da Voz de Galiza e Manuel Isorna Folgar, professor associado da Universidade de Vigo para uma reflexão sobre ‘o consumo de cannabis: oportunismo versus evidência’.

As inscrições deverão ser feiras online, em https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkf-GsrzouEt090PlJ0bcq3U2LZ3NQSqbP