Chuva no Areeiro atingiu risco extremo

Foi particularmente muito significativa a chuva ocorrida durante a noite na zona alta do Funchal, em especial no Pico do Areeiro, onde a quantidade de precipitação (65,5 mm/6h) atingiu valores de risco extremo (aviso vermelho).

A carga de água que se fez sentir depois das 20 horas, chegou a ser torrencial perto das 23 horas, altura em que foram registados 9,8 litros por metro quadrado em apenas 10 minutos.

Mais abaixo, na vertente virada para o Funchal, as estações meteorológicas no Chão do Areeiro e no Monte também registaram níveis de risco de moderado a elevado (aviso laranja).

Na freguesia da zona alta do Funchal, no período em que a precipitação foi mais forte e persistente – entre as 20h30 e as 02h30 – a estação do Monte acumulou 39,7 mm/6h e a do Chão do Areeiro 33,6 mm/6h.

Como o DIÁRIO on-line já havia dado conta ao início da madrugada, a chuva da última noite atingiu também níveis significativos no intervalo de uma hora no Funchal/Observatório (10,4 mm) e nos Prazeres (10,8 mm), valores correspondentes a aviso amarelo.

Este início de Primavera invernoso é também um contributo para o desejado recolhimento.