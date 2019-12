Chuva intensa no Pico do Areeiro atinge níveis de aviso vermelho

A intensa e persistente chuva registada durante a madrugada e início da manhã de hoje no Pico do Areeiro chegou a níveis de aviso vermelho ao ultrapassar os 60 litros por metro quadrado em apenas 6 horas (aviso vermelho). Nesse período (entre as 04:00 e as 10:00) a estação meteorológica mais alta da Região apurou 69,1 mm. A grande carga de água aconteceu entre final da madrugada e início da manhã, altura onde a intensidade da chuva foi particularmente abundante, ao ponto de em apenas 10 minutos ter chovido 10,9 mm, o correspondente a aviso amarelo para o período de uma hora.

Além do Areeiro, só em Porto Santo a chuva atingiu também parâmetros de aviso meteorológico, com 12,6 mm/1h (aviso amarelo) durante a madrugada.