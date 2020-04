Chuva forte na zona alta ‘inunda’ o Funchal

O forte aguaceiro que começou a cair ao final da tarde no Funchal atingiu, na última hora (até às 20 horas), nível de aviso laranja na estação meteorológica do Monte (26,8 mm/1h) e nível de aviso amarelo mais acima, no Pico Alto (15,2 mm/1h). No Monte os extremos da precipitação registaram em apenas 10 minutos (8,7 mm) - quase chegou ao parâmetro de aviso amarelo - e em 30 minutos (14,2 mm

Já esta tarde, mas na costa Norte, ocorreu também episódio de precipitação significativa, com particular incidência em Santana (12,1 mm/1h).