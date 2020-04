Chão do Areeiro ultrapassa nível vermelho devido à precipitação com 113 litros de água por metro quadrado

O Chão do Areeiro atingiu, em seis horas, o nível de aviso vermelho, ultrapassando em quase o dobro o valor base, cifrado nos 60 litros por metro quadrado (mm). Quer isto dizer que no Chão do Areeiro o extremo da precipitação já chega aos 113 litros por metro quadrado (mm). Também o Pico do Areeiro já ultrapassou a barreira de nível vermelho e está nos 62 mm.

Importa realçar que a Madeira está sob Aviso Amarelo lançado pelo IPMA e que vigora até à meia-noite, períodos em que estava prevista chuva, por vezes fortes.

Há instantes, devido ao avolumar do caudal da Ribeira de Santa Luzia, parte da rampa de acesso às obras que estão a ser efectuadas na zona dos Viveiros, no Funchal, caiu para dentro da Ribeira, com a Polícia de Segurança Pública a encerrar a estrada que dá acesso ao Funchal.