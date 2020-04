Cerca de 300 pessoas serão testadas no caso de transmissão em Câmara de Lobos

Pedro Ramos diz que a estratégia do IASaúde para os próximos 15 dias de cerca sanitária em Câmara de Lobos, como forma de impedir o alastramento da cadeia de transmissão de covid-19, passará pela realização de muitos testes, revelando que o número de testes a realizar atinge já as três centenas de pessoas.

O secretário da Saúde diz que serão testados não só os casos mais próximos de contactos com os infectados, mas também todos os outros contactos que se vierem a apurar, nomeadamente dos profissionais de saúde relacionados com este caso, tanto do Hospital Dr. Nélio Mendonça, mais concretamente da Urgência Pediátrica, como do Centro de Saúde de Câmara de Lobos.

Além disso, todos os utentes (67) e funcionários (48) do lar de idosos de Câmara de Lobos, localizado junto a este edifício de habitação social onde ocorreu esta caso de transmissão, também serão testados a partir de amanhã.