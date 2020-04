Centro de Transferência do Carmo começa a funcionar amanhã

Estará operacional, a partir de amanhã, dia, 23 de Abril, o centro logístico de transferência agrícola do Carmo, que, conforme já havia sido noticiado, permitirá o escoamento dos produtos hortofrutícolas dos produtores da freguesia de Câmara de Lobos.

“O Centro de Transferência do Carmo irá manter-se operacional durante todo o período de duração da cerca sanitária. É uma medida excepcional que, dados os constrangimentos de circulação provocados pela imposição da cerca sanitária de Câmara de Lobos, procura dar uma resposta às revindicações justas dos agricultores da freguesia de Câmara de Lobos. Desta maneira garantimos que os produtos não se perdem na terra, que o rendimento dos agricultores não seja afectado de sobremaneira e que os madeirenses não sofrerão com um aumento do preço das frutas e verduras, que a sua escassez poderia provocar”, afirma Leonel Silva, em comunicado de imprensa.

O vereador municipal com o pelouro da Agricultura deixou também um agradecimento a todos os envolvidos nesta operação - montada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos em coordenação com a Secretaria Regional da Agricultura, Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e GESBA - “por tornarem possível a operacionalização em tempo recorde de uma infra-estrutura logística desta envergadura”.

Recorde-se que as restrições impostas pela cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos causaram a revolta dos produtores locais. Com efeito, esta terça-feira um grupo de agricultores da Caldeira e Rancho, em Câmara de Lobos, revoltou-se por não poder escoar toneladas de hortícolas perante a inexistência de uma solução que permitisse a passagem das produções para os mercados.

A situação levou as entidades regionais a reunirem-se, ainda ontem, para solucionar problema de agricultores de Câmara de Lobos. A criação de um centro logístico de escoamento agrícola, que funcionará no parque de estacionamento subterrâneo do Estádio Municipal de Câmara de Lobos, foi assim a solução encontrada.

O Centro de Transferência do Carmo, implementado no âmbito da operação ‘Compre a Câmara de Lobos’, funcionará nos dias úteis, no horário compreendido entre as 08h30 e as 17h30.

Esta operação estima abranger um universo de cerca de 100 agricultores e bananicultores da freguesia de Câmara de Lobos.

Devido a um foco da covid-19, com 16 infectados, que surgiu no complexo habitacional social da Cidade Nova, no centro da freguesia de Câmara de Lobos, o Governo Regional determinou o estabelecimento de uma cerca sanitária, em vigor desde as 00 horas de domingo e por um período de 15 dias.

Regras de Funcionamento

Na mesma nota dirigida à imprensa a autarquia de Câmara de Lobos dá a conhecer as regras de funcionamneto pelas quais se pautará a dita operação. A saber:

• O produtor deverá ter um comprador identificado no exterior da cerca sanitária de Câmara de Lobos;

• Após contactado o comprador e acordada a venda, o comprador deverá enviar uma guia de compra para o correio electrónico [email protected] com a identificação do agricultor a quem adquire os produtos, bem como uma lista discriminada dos produtos e respectivas quantidades adquiridas.

• Após o envio da mensagem electrónica, o agricultor ou comprador deverá contactar o número 916 400 004 para agendar a hora de descarga da mercadoria no centro de transferência;

• Os produtos deverão ser entregues de acordo com o horário agendado, devendo o produtor permanecer sempre dentro do veículo durante toda a operação de descarga;

• Depois de recepcionados, os bens agrícolas passarão por um processo de higienização com produtos recomendados para uso alimentar de forma a garantir a sua segurança higieno-sanitária.

• Os produtos serão depois colocados em viaturas da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e da GESBA e encaminhados para o Mercado Abastecedor de São Martinho onde o comprador poderá levantá-los.

A Câmara refere ainda que os agricultores ou compradores poderão esclarecer as suas dúvidas através de mensagem de correio electrónico ([email protected]) ou contacto telefónico (291 911 080).