Centro de Saúde do Porto Santo possui um médico da especialidade de Medicina Interna

Através de um comunicado de imprensa, o SESARAM informa que o Centro de Saúde do Porto Santo tem, desde dia 25 de Maio, um médico da especialidade de Medicina Interna.

Atendendo às necessidades da população do Porto Santo, o director do Centro de Saúde, Rogério Correia, considera uma mais-valia para a população em dotar aquele centro de um activo médico com formação específica na área do internamento.

“É um colega que está treinado na área de emergência médica. Fazia parte das equipas regulares da EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida). É como se tivéssemos, o ano inteiro, uma equipa da EMIR no Porto Santo. Pode-nos dar uma grande ajuda numa situação que chegue ao Centro de Saúde e, obviamente, ele está sempre disponível”, referiu.

O centro de saúde local já estava dotado de uma unidade de internamento e agora Rogério Correia diz que há menos necessidade de enviar doentes para o hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Temos uma maior autonomia porque efectivamente o colega com a formação que tem permite que o leque de doenças que possam ficar internadas no Centro de Saúde seja muito maior”, afirma, considerando que “só aquelas situações que precisem de exames que não estejam disponíveis no centro é que terão de ir ao Funchal”, porque a partir de agora “ser seguido no centro é o mesmo que ser seguido no serviço de Medicina Interna”.

O serviço de internamento já acompanhava doentes com necessidade nesta área sendo que agora, com a “prática deste colega”, permite dotar o centro de outra capacidade na resposta médica.

Sobre o Centro de Saúde do Porto Santo

Neste momento estão disponibilizados as seguintes consultas de especialidade: Cardiologia; Dermatologia; Ginecologia; Medicina Interna; Medicina Física e Reabilitação; Nefrologia; Neuropediatria; Obstetrícia; Oftalmologia; Ortopedia; Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; Urologia.

A população do Porto Santo beneficia de consultas de Pediatria como também de Neuropediatria.

O Serviço de Urgência do CS do Porto Santo dispõe de um novo instrumento de trabalho, inaugurado em 2017, TELEURGÊNCIA.

A população do Porto Santo no Verão e épocas festivas gozam da presença da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Toda a equipa de saúde do CS do Porto Santo beneficia de formação regular e atualizada.

CS do Porto Santo dispõe de uma Unidade de Hemodiálise, num espaço completamente renovado e com um novo sistema de videovigilância.

Desde 01 de junho de 2017, a população residente no Porto Santo passou a beneficiar dos serviços humanizados da nova Unidade de Cuidados Paliativos no CS do Porto Santo, evitando assim deslocações ao Funchal.

Desde 2017 é possível realizar pequenas cirurgias e injeções intravítreas no CS do Porto Santo.