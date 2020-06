O Centro de Química da Madeira (CQM) é membro fundador da PT-OPENSCREEN: Infra-estrutura Nacional para a Química Biológica e Genética, uma rede recentemente criada em Portugal, e que tem por principal objectivo criar uma infra-estrutura de plataformas de triagem de alta capacidade (high-throughput screening) para a identificação de novas moléculas com potencial biológico/terapêutico.

Nestas plataformas, as experiências a realizar serão feitas com recurso a sistemas robotizados, que permitem a execução de milhares de testes diários. A rede visa, ainda, centralizar a Colecção Portuguesa de Compostos Químicos actualmente espalhada pelos vários centros de investigação, potenciar a colaboração entre investigadores, empresas e centros clínicos, aumentar a produção científica/tecnológica e a competitividade da indústria portuguesa.

Futuramente, espera-se também que Portugal possa vir a integrar a EU-OPENSCREEN, tirando igualmente partido da infra-estrutura europeia já existente.

A participação do CQM na PT-OPENSCREEN, envolve a disponibilização dos compostos químicos que se encontra actualmente em estudo nos seus laboratórios e que já se mostraram promissores para o tratamento do cancro e de doenças infecciosas, como por exemplo a SIDA.

No futuro centro de triagem de alta capacidade, estes compostos poderão ser rapidamente rastreados de modo a saber se serão, eventualmente, também eficazes noutras patologias.

A PT-OPENSCREEN é coordenada pelo Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) do Porto e agrega vários centros de investigação portugueses nas áreas da Química e da Biologia. No passado mês de Abril, viu aprovada a sua inclusão, por despacho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no Roteiro Nacional de Infra-estruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE) tutelado pela FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

O CQM integra, também desde a sua fundação, as Redes Nacionais de Espectrometria de Massa e de Ressonância Magnética Nuclear.