Cenário de eleições antecipadas ‘em cima da mesa’

Podem mesmo existir eleições regionais antecipadas como resposta a Lisboa. Este é a notícia que faz manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO. A notícia em destaque nesta quarta-feira revela que o cenário extremo de crise política é a resposta cada vez mais falada por altos dirigentes do PSD-Madeira, se em Junho os apoios à Região não forem assumidos pela República. Miguel Albuquerque evoca “direito a resistir” perante aquilo que considera ser uma “situação grotesca”.

Depois de mais um dia sem casos positivos de covid-19 na Região e sem qualquer caso suspeito a registar, a situação sanitária torna-se favorável e leva Governo Regional a dar ‘luz verde’ ao regresso dos mais novos às creches a 1 de Junho, mesmo perante as dúvidas de pais Creches. Educadores e funcionários começam a ser testados amanhã. Para fazer face às actuais necessidades, foi criado um programa específico na Região para que desempregados possam reforçar equipas sociais e de saúde.

Mas se por um lado, a situação da covid-19 na Região é favorável, por outro há problemas que persistem, nomeadamente com a TAP. Há muitos madeirenses que estão revoltados com a companhia porque apesar de terem voos confirmados têm ficado em terra. A companhia retoma ligação com o Porto a 3 de Junho. No sector do Turismo, o secretário regional, Eduardo Jesus garante que em Julho a página poderá ser virada.

Na edição de hoje, fique também a saber que o Ministério Público arquivou um processo que tinha sido interposto contra o médico Rafael Macedo na sequência de declarações feitas por este à comunicação social e na Assembleia Legislativa da Madeira. O processo foi interposto por seis médicos do Serviço de Hemato-Oncologia.

Em destaque estão também as apreensões feitas pela Polícia Judiciária na Região durante o ano passado. Foram 50 quilos de droga que aquela autoridade policial apreendeu.

