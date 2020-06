CDS destaca Armindo Abreu como “acérrimo defensor dos ideais autonómicos”

O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou um voto de pesar pelo “Falecimento de Armindo Abreu, o Senhor Televisão”.

Nascido em 1935, na cidade do Funchal, Armindo Jorge Abreu foi o primeiro rosto a surgir no ecrã da emissão regional da RTP, em 1972. “Jornalista e comunicador nato, iniciou o seu tão honrado percurso profissional no Jornal Madeira Popular, tendo passado posteriormente por matutinos como o Jornal da Madeira, Diário de Notícias da Madeira, a Estação Rádio Madeira, a RDP e a RTP Madeira”, lê-se na nota de imprensa enviada às redacções.

Decano dos jornalistas madeirenses, Armindo Abreu esteve ligado a diversas áreas dentro da Comunicação Social. Foi Jornalista, Pivô, Chefe de Redação, Chefe do Departamento de Informação e, em 1995, inaugurou o Novo Centro Regional de Produção nas funções de Director da RTP, cargo esse que exerceu de forma exímia, ao longo de uma década.

“Esta figura incontornável e das mais carismáticas do panorama da comunicação social madeirense é um exemplo de dedicação ao serviço público dos media, seguindo sempre os princípios éticos e deontológicos do jornalismo. Priorizava sempre a verdade no exercício da sua profissão e o interesse do seu público, sendo reconhecido também como um acérrimo defensor dos ideais autonómicos”.

Os centristas terminam dizendo que “o “Senhor Televisão” será sempre uma inspiração para a classe jornalística e uma figura marcante na nossa Região”.