Casos que permanecem positivos estão em isolamento em unidade hoteleira

Os dois casos de covid-19 que se mantêm positivos na Região encontram-se em isolamento em unidade hoteleira. De acordo com Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, explicou que as duas pessoas estão sem sintomas e estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, sendo que em breve estarão em condições de serem avaliados.

Actualmente são 1.234 pessoas que estão a ser acompanhadas pelas autoridades, sendo que 392 estão em vigilância activa.

Bruna Gouveia disse ainda que até à data foram processadas 22.008 amostras pelo laboratório do SESARAM, 1830 só na última semana. No total, foram testados 19.651 utentes, 1.504 na última semana, sendo que destes foram 718 passageiros que chegaram à Madeira.

À Linha SRS 24 já recebeu 8.845 chamadas, 216 na última semana.