Caso recuperado em Câmara de Lobos

A Madeira voltou a registar mais um novo caso de recuperação, após infecção pelo novo coronavírus na Região, subindo para 51 o número total de recuperados, até ao momento.

“O novo recuperado é um residente no concelho de Câmara de Lobos”, revelou Bruna Gouveia, vice-presidente do IASaúde, há instantes, durante a apresentação do boletim epidemiológico.

A Região soma um total de 90 casos de infecção detectados. Como 51 doentes já recuperaram, permanecem 39 casos activos.

As autoridades regionais de saúde já estudaram, até ao momento, 1.443 casos suspeitos de covid-19 na Região, dos quais 1.353 foram negativos. Há 245 pessoas em vigilância activa e 41 em auto-vigilância.

No total, já foram processadas 5.170 amostras no laboratório do SESARAM e já foram testados 4.602 indivíduos na Região. Nesta altura, não há casos a aguardar por resultados laboratoriais.