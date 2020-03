Casino da Madeira encerrado por 14 dias

Na sequência do Plano de Contingência Interno do Casino da Madeira e, em conformidade com a Direção Geral de Saúde, Turismo de Portugal e Governo Regional no cumprimento do sentido de cooperação, responsabilidade e solidariedade, a direção do Casino da Madeira designa as seguintes medidas, a saber:

1. Encerramento do Casino pelo período de 14 dias;

2. A direção do Casino da Madeira continuará em permanente contacto e em estreita colaboração com as autoridades competentes e comunicará, sempre que possivel, das eventuais alterações que venham a ser adotadas;

3. Manteremos uma linha aberta aos nossos serviços administrativos via telefónica (291 140 424) ou via correio eletrónico ([email protected]);

4. Atendendo à atual situação apelamos aos nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores que adotem um comportamento sereno, responsável e solidário e, principalmente, aconselhamos a seguirem as recomendações decretadas pela Direção-Geral da Saúde;

5. A Direção do Casino da Madeira procederá à atualização da informação sempre que se justificar.