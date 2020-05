O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Carlos Pereira, solicitou, hoje, uma reunião com secretário de Estado da Saúde para debater o facto de as requisições do Serviço Regional de Saúde (SRS) para a realização de testes à Covid-19 no continente não serem válidas no quadro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Uma situação que o próprio parlamentar socialista está a enfrentar no regresso ao trabalho presencial em Lisboa. Carlos Pereira fará amanhã um teste à Covid-19, mas dá conta da dificuldade em obter uma requisição para o efeito, porque “a do SRS não tem validade no quadro do SNS”.

O deputado mostra-se “surpreendido” e achava que esta questão estivesse ultrapassada com uma proposta aprovada no Orçamento do Estado de 2017, em que passaria a haver troca de benefícios entre o SRS e o SNS. “Pelos vistos, ainda não ficou totalmente clarificado (nem tudo resolvido) e isto pode ser um problema sério, porque é preciso que os madeirenses, sempre que saírem da Madeira neste período Covid (estudantes em particular), possam trazer uma requisição de um médico de família (num centro de saúde) da Região e assim não ‘andarem às aranhas’ e a gastar dinheiro para obter uma requisição de um médico do continente”, afirma Carlos Pereira.