O deputado socialista Carlos Pereira avança que contactou o Governo da República a fim de evitar que a companhia aérea Binter sem realizar viagens de ligação entre a Madeira e o Porto Santo. Com a companhia a indicar a provável retoma em Outubro, Carlos Pereira pediu uma reunião com Secretário de Estado, Alberto Souto, para clarificar esta posição.

“Por várias vezes reagi ao isolamento a que os porto-santenses ficam sujeitos quando o Lobo Marinho, de forma inexplicável e contrariando o contrato, vai para doca seca, ora não podemos aceitar esta situação da Binter, sobretudo porque ela limita de forma severa as possibilidades de retoma económica e prejudica gravemente as populações”, afirma o socialista em comunicado.

Carlos Pereira lembra que “ a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira aprovou uma proposta do PS para alargar o subsídio de mobilidade de modo a atrair mais turistas da Madeira e assim compensar o esforço dos cidadãos da ilha e compensar a ultraperiferia”.

“Da nossa parte já comuniquei que não é minimamente razoável esta decisão, sendo necessário uma atuação do estado para evitar esta ousadia que considero que tem de ser corrigida a bem do futuro da economia do Porto Santo”. conclui.