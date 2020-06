Carlos Pereira defende inclusão da Madeira e Açores em corredores sanitários

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, defende que as regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, “pelos bons resultados que têm tido no que concerne à pandemia de covid-19”, devem estar incluídas em corredores sanitários, “de modo a poderem receber turistas e, desta forma, ajudarem na recuperação económica”.

O parlamentar mostra-se preocupado com a possibilidade de alguns países excluírem Portugal dos corredores sanitários e considera que “esta é uma problemática que deve envolver todos os portugueses”.

“Não vale a pena tapar o sol com a peneira ou procurar culpados. Os resultados de Lisboa não ajudam para assegurar que o país fique no radar ‘Clean & Safe’, mas, a concretizarem-se as piores notícias, elas introduzem um factor de discriminação negativa às regiões que têm bons resultados e expectativas de receber turistas”, afirma Carlos Pereira, frisando que “os Açores e a Madeira têm resultados bons, têm aeroportos próprios, protocolos sanitários já estabelecidos e estão separados de Lisboa com um Atlântico pelo meio”, pelo que, “nestas condições, merecem estar incluídos em corredores sanitários, de modo a ajudar à recuperação económica”.

O socialista considera ainda que “há momentos em que são precisas soluções de recurso, com arrojo e com coragem, para tirar o máximo de proveito de tudo o que o país fez bem feito, seja no continente, seja nas regiões autónomas”.

“Não tenho dúvidas das dificuldades que estamos todos a passar e não se trata de procurar culpados e responsabilidades, trata-se de pensar o país inteiro e aproveitar ao máximo todo o potencial, seja porque os Açores tem boas condições para isso, porque a Madeira está preparada ou porque o Algarve exige uma atenção particular”, sustenta.

Reconhecendo que se trata de uma “questão complexa”, Carlos Pereira faz, no entanto, questão de lembrar que “os ganhos regionais são os ganhos do país”.