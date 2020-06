A Capitania do Porto do Funchal emitiu um comunicado onde dá conta do cancelamento do aviso de mau tempo, sinal 6, que anteriormente tinha sido emitido e que vigorava até à meia-noite. Estão igualmente cancelados os avisos de má visibilidade e vento forte no mar.

De qualquer forma, é recomendado que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.