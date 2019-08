Campanha eleitoral vai obrigar a reajustar escalas de serviço

A campanha eleitoral para as Regionais do próximo dia 22 de Setembro vai ‘roubar’ funcionários de vários serviços públicos. A notícia que faz manchete na edição desta sexta-feira do DIÁRIO, revela que dos 1.528 candidatos às Regionais, há muitos funcionários públicos, sendo a classe docente a mais representada com 115 candidatos. A verdade é que se todos exercerem o direito à dispensa ao trabalho, isso vai obrigar a reajustamentos nas escalas de serviço.

Nesta edição fique também a saber que o PS-Madeira apresenta queixa à CNE sobre publicidade institucional do Governo Regional, e espera que a mesma chegue ao Ministério Público.

Hoje, o DIÁRIO destaca as enchentes nas Festas de São Vicente. No dia em que se vive o rescaldo do concerto da brasileira Ludmilla, revelamos alguns números das festas e ficamos a saber que durante esta semana, passam por ali mais de 100 mil pessoas. Durante esta semana, a população do concelho duplica, já que há 5 mil pessoas a pernoitar nas unidades hoteleiras, alojamento local e em tendas.

Nesta edição de sexta-feira, saiba que o crédito malparado das famílias e sociedades não financeiras da Região tem vindo a descer e que as poupanças estão a aumentar. Hoje, e para que não haja dúvidas, o DIÁRIO traz a garantia da Secretaria de Educação que as escolas da Região não vão aplicar o despacho polémico relacionado com a igualdade e identidade de género e saiba que Miguel Albuquerque vai a Jersey participar no ‘Portuguese Food Festival’.

