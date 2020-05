Campanha de desratização no Porto Santo de 20 a 27 de Maio

A partir da próxima quarta-feira, dia 20, e até ao dia 27 de Maio, o Governo vai levar a cabo uma campanha de desratização, abrangendo vários pontos daquela ilha.

No decurso desta campanha, através do Gabinete da Vice-Presidência no Porto Santo, que se desenvolve no âmbito das medidas de apoio aos agricultores, será aplicada cerca de uma tonelada de raticida, que será distribuída nas zonas mais críticas, já identificadas pelos serviços locais, nas zonas agrícolas da ilha dourada com maior incidência de roedores.

Para além do combate junto aos terrenos agrícolas, esta acção de controlo prevê também a aplicação de raticida em alguns espaços públicos do Porto Santo, através de uma operação desenvolvida em articulação com a edilidade local.

Esta intervenção integra-se num trabalho sistemático que o Governo Regional da Madeira tem vindo a desenvolver por toda a Região, incluindo o Porto Santo, com o intuito de controlar este tipo de pragas e garantir a segurança, saúde e bem-estar das populações.

Desta forma, o Governo Regional pretende, através do controle da população de ratos, evitar situações como as ocorridas na década de 90, em que se verificaram alguns problemas com a população excessiva de roedores naquela ilha.

O controle da população de ratos, para além das questões relacionadas com os prejuízos agrícolas e com a higiene é, também, uma matéria de saúde pública.

Esta campanha conta com o apoio técnico da Direcção Regional de Agricultura.