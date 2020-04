A Câmara Municipal do Funchal retoma na próxima semana, a partir de 4 de Maio, os horários e as frequências de recolha selectiva de resíduos sólidos que estavam em vigor antes do Estado de Emergência e que foi suspensa temporariamente, na linha do que aconteceu nos principais municípios do país, de forma a gerir as escalas de serviço.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da Autarquia, enaltece a reposição das condições para que este serviço “fundamental” possa voltar a operar, recordando que o Município do Funchal “lidera a recolha selectiva de resíduos urbanos na Região, recolhendo cerca de dois terços do total produzido na Madeira”, sendo o “único município regional que faz recolha selectiva de resíduos porta-a-porta”, através de 62 circuitos de recolha selectiva, o que faz do Funchal uma “referência a nível nacional para cidades da nossa dimensão”.

A autarca que tutela a área do Ambiente no Funchal, reforça “a importância de separar o lixo, área na qual os funchalenses dão o exemplo desde há muitos anos”, e conta com o empenho de todos na retoma deste serviço que será realizada através do cumprimento de todas as regras de segurança em vigor, como a utilização dos equipamentos de protecção individual.

Aos munícipes pede-se que, após a recolha ser efectuada, os contentores sejam higienizados, com atenção à tampa e às pegas, para segurança de todos.

A CMF informa, igualmente, que o serviço de remoção a pedido também será retomado a 4 de Maio. Quem tiver dúvidas em relação aos dias e horários de recolha de resíduos no seu arruamento, ou demais serviços disponibilizados pelo Departamento Municipal de Ambiente, pode ligar para o Contact Center da CMF, através do número 291 211 000.