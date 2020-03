Câmara Municipal de Santa Cruz suspende obras públicas

No âmbito da Plano de Contingência da COVID-19 em vigor na Madeira, a Câmara Municipal de Santa Cruz decidiu suspender todas as obras publicas em curso no concelho.

Uma medida que se impõe face à confirmação do primeiro caso de COVID-19 na Madeira, assim como devido ao facto de as empreitadas serem realizadas com mão de obra exterior e a autarquia não ter meios nem competência para fazer o controlo sanitário.

No entanto, a Autarquia mantém esta quinta-feira, dia 19 de Março, através de videoconferencia, a Reunião Ordinária Pública, às 11 horas, no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal, para apreciação e votação de várias propostas.