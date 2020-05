Câmara do Funchal investe 25 mil euros a arranjar passeios e calçadas

A Câmara Municipal do Funchal está a realizar obras de beneficiação em passeios e calçadas na freguesia de São Martinho, nomeadamente na Rua Dr. Pita, no Caminho Velho da Ajuda e na Rua da Casa Branca. As obras que decorrem esta semana representam um investimento municipal que ascende a 25 mil euros.

Rúben Abreu, vereador com o pelouro das Obras Públicas, explica que “estas intervenções visam melhorar as condições de mobilidade e o conforto dos munícipes e de todos os que usufruem destas artérias da cidade, e consistem na reparação de depressões e bacias de árvores e na beneficiação generalizada dos passeios pedonais, numa extensão de cerca de dois quilómetros, que será executada em betonilha e em calçada portuguesa”.

A autarquia faz questão de ressalvar que está a fazer “um trabalho minucioso de identificação e melhoria das condições de acessibilidade no domínio do espaço público municipal”. Rúben Abreu sublinha que “a degradação dos pavimentos era uma realidade nas zonas em causa, sendo originada por diferentes factores ao longo dos anos, pelo que actuámos no sentido de responder a esta necessidade e de garantir o bem-estar e a segurança de todos os transeuntes”.

O autarca ressalva a importância de continuar a realizar este tipo de intervenções de proximidade, que preservam e optimizam o espaço público, numa resposta que é dada pela edilidade no terreno ao longo de todo o ano com consequências directas na qualidade de vida quotidiana dos funchalenses.”