O Presidente da Câmara Municipal do Funchal acompanhou, esta manhã, o início da entrega de 500 tablets a alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico nas escolas do concelho, no âmbito do programa ‘Funchal Educa +’, através do qual a Autarquia vai disponibilizar equipamentos informáticos e ligações de banda larga à Internet aos alunos funchalenses cujas famílias não dispõem destes recursos.

Miguel Silva Gouveia congratula-se com o facto de a entrega decorrer “a bom ritmo, de acordo com aquilo que calendarizámos”, estando previsto, até à próxima quinta-feira, dia 28, concluir as entregas junto dos encarregados de educação das 24 escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Funchal.

O Presidente reforça a importância deste programa municipal que “garante uma educação igual para todos, abrangendo várias centenas de crianças e jovens, para que não se assista, durante esta crise, à regressão numa das principais conquistas da nossa democracia: uma educação livre e universal”, salientando que no Funchal “ninguém fica para trás”.

A Autarquia solicita a todos os encarregados de educação cujos filhos foram sinalizados, e que já receberam confirmação da respectiva escola, para que cumpram o cronograma de entrega apresentado pela CMF, que prevê o dia e a hora de entrega consoante a escola frequentada.

Durante a manhã desta terça-feira, entre as 9h e as 13 horas, os equipamentos serão entregues nas escolas básicas de São Roque, Colégio do Infante, Externato Princesa D. Amélia e Eleutério de Aguiar. À tarde, das 13h às 17h30, será a vez dos alunos da Ladeira, São Gonçalo e Apresentação de Maria.

Nesta primeira fase, os computadores tabulares serão distribuídos prioritariamente pelos alunos carenciados do 1,º Ciclo do Ensino Básico, sendo depois adquiridos equipamentos para os alunos de outros ciclos de ensino, que sejam igualmente referenciados pelas escolas, com ligações de banda larga à Internet, até uma dotação global de 150 mil euros.

Recorde-se que os alunos em causa foram sinalizados pelas respectivas escolas e a entrega é feita directamente aos encarregados de educação ao longo desta semana, no Armazém Municipal de Sta. Rita, sito ao Caminho do Areeiro, n.º 90, na freguesia de São Martinho.