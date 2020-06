Câmara do Funchal entrega 16 mil euros a instituições de solidariedade social

A Câmara Municipal do Funchal doou hoje cerca de 16 mil euros ao Centro da Mãe e ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, referentes aos resíduos de embalagem encaminhados para a reciclagem no ano de 2019. O início da Semana do Ambiente 2020 foi ainda marcado pela distinção da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras, como o estabelecimento de ensino do concelho com melhor desempenho no Projecto Ecocartão.

Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF, explicou que “os cheques solidários são a simbiose dos três pilares da sustentabilidade, a ambiental, a social e a económica, os quais constituem os alicerces onde este Executivo continua a assentar o Funchal. Este é o resultado de um trabalho em rede em que todos ficamos a ganhar, desde logo o Ambiente.” O Município enviou, no ano passado, 8200 toneladas de resíduos de embalagens para reciclagem, valor que foi convertido à razão de 1 euro por tonelada, e entregue a ambas as instituições.