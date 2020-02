Câmara de São Vicente reforça apoios às instituições do concelho em mais de 700 mil euros

A Câmara Municipal de São Vicente realizou, pelas 10 horas desta sexta-feira, a cerimónia de assinatura de protocolos de contrato-programa de apoio financeiro para 2020, num valor global que ascende a mais de 700 mil euros. Um incremento de 4,5% comparativamente ao ano transacto.

Neste ano de 2020, cada uma das três Juntas de Freguesia do concelho (Boaventura, Ponta Delgada e São Vicente) é apoiada, de forma igualitária, com cerca de 63 mil euros, o que representa um incremento de 9 mil euros face a 2019.

Nesta cerimónia foram, também, formalizados os contratos-programa com catorze colectividades do concelho, num montante que ascende aos 542.040 euros, o que representa um aumento de 4,4% relativamente a 2019.

Trata-se de um investimento que representa cerca de 10% do orçamento anual da Câmara e que “se assume como fulcral, pois são estas as instituições que lidam diariamente com a população, que conhecem, melhor do que ninguém, as suas carências e estão preparadas para dar uma resposta adequada a essas necessidades”, sublinha o presidente José António Garcês.