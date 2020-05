Câmara de Machico diz que PSD ignora o que tem sido feito pela autarquia face à situação de pandemia

Na sequência da notícia publicada na edição impressa de hoje do DIÁRIO, intitulada ‘PSD quer saber quais as ajudas para Machico’, a Câmara Municipal de Machico intitla de “curiosa” a “postura do responsável político do PSD-Machico, quando vem questionar a política da Câmara Municipal de Machico na resposta ao Covid-19! De duas uma, ou o Sr. Maciel tem andado fora de órbita ignorando aquilo que é a realidade e aquilo que tem sido a acção do Município face à situação de pandemia que nos tem afectado a todos ou então, uma vez mais, age de má fé tentando confundir a opinião pública e a população deste concelho”.

No comunicado, a Câmara de Machico, presidida por Ricardo Franco, sublinha que “a melhor resposta daquilo que tem sido o trabalho deste executivo municipal em relação aos problemas provocados pela Covid-19 está bem patente na notícia, também de hoje, do outro matutino regional da imprensa escrita, que apresenta um resumo de acções e iniciativas desta Câmara, que têm sido implementadas desde o mês de Março de 2020 até à actualidade. Estamos a falar de medidas que foram postas em prática por iniciativa e proactividade deste executivo municipal, que têm tido eco na comunicação social e elencadas nas redes sociais deste Município. Medidas essas que contemplam as áreas sociais, comércio, e serviços e que foram aprovadas em reunião de Câmara, da qual fazem parte os vereadores do PSD que têm toda a informação das deliberações e dos montantes envolvidos”.

A autarquia diz ser “ridículo que o Sr. Maciel alegue ignorância por parte dos próprios vereadores do PSD, quando toda a informação é transmitida a todos os membros da vereação, deixando a nú, isso sim, a forma desarticulada e negligente como o partido laranja trata os assuntos importantes do Município. Esta reacção do PSD é que é de facto uma atitude avulsa, anacrónica e mostra bem o conceito de proactividade que defendem, quando só agora, mais de dois meses depois da implementação de medidas por parte desta Câmara, e muitas delas em primeira mão no contexto da Região, é que acordaram para o problema e para as necessidades da população. É de bradar aos céus, com tanta incongruência! É notório que o responsável da comissão política do PSD já veio demasiado tarde, se a ideia era reclamar louros do que quer que fosse!”

A Câmara recorda ainda o apoio que tem sido dado, nomeadamente: fornecimento de refeições quentes aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico (fornecidas cerca de 2 mil refeições desde o dia 2 de Abril); Atribuição de cabazes a famílias carenciadas; Apoio na aquisição e entrega das compras e medicamentos à população idosa; Isenção das rendas por 4 meses aos concessionários do Município; Duplicação do valor do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Machico; Atribuição do Cartão Abem de apoio aos medicamentos; Disponibilização dos Planos de Contingência ao comércio e empresas locais; Entrega de 120 tablet’s e internet aos alunos do 1º Ciclo com falta dos equipamentos para ensino à distância; Atribuição dos manuais escolares, no próximo ano lectivo, aos alunos do 1º Ciclo que não têm acção social escolar; Possibilidade de expansão de esplanadas (há 3 anos que não são cobradas pela Câmara); Criação da cozinha social na antiga escola da Ribeira Seca e “brevemente entregaremos um ‘pack’ de protecção (máscaras, desinfectante, luvas) a todos os empresários de comércio e serviços do concelho, bem como lançaremos uma campanha publicitária de promoção e apelo ao consumo no comércio local, etc...! Como se constata muitas das acções são programadas e de grande importância para o tecido sócio económico do concelho de Machico, apesar de todas as incertezas provocadas pela pandemia e daquilo que o futuro próximo nos reserva. Uma coisa é certa não estamos nem estaremos à espera do PSD para agir e muito menos nos dão lições de seriedade e de transparência!”, acrescentam.