Câmara de Machico criticada por ter esquecido lojas do concelho

A entrega pela autarquia de tablets aos alunos carenciados de Machico está a ser criticada. Não pelo gesto mas pela opção do local de compra dos equipamentos informáticos. Mais ainda por terem sido adquiridos fora do concelho contrariando campanhas da própria Câmara Municipal de apelo ao consumo em Machico.

O antigo vereador do PSD, António Nóbrega, usou a página pessoal na rede social facebook para denunciar o esquecimento do comércio local pelo executivo de Ricardo Franco e também questionar a contraditória política dos socialistas.

‘Câmara Municipal de Machico esquece lojas do concelho’ é o título do post do ex- autarca.

Explica o reparo esclarecendo que a autarquia “compra 120 tablets, na Worten do La Vie Funchal e ignora estabelecimentos comerciais do Concelho” para de imediato questionar “que política é esta?”.

Fundamenta a questão ao referir que “faz campanha ‘Compre em Machico’, ‘Consuma cá, consuma o que é nosso’ e faz precisamente o contrário”, atira o social-democrata.

Conclui a apreciação com elogios à “excelente ideia, a entrega dos tablets aos alunos carenciados do 1º ciclo. Os outros níveis de ensino e formação profissional, também deveriam ser beneficiados”, sugeriu, ao concretizar o post.

Recorde-se que há uma semana a Câmara Municipal de Machico, num investimento a rondar os 20 mil euros, começou a entregar os 120 tablets prometidos aos alunos carenciados do concelho.