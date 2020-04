Câmara de Lobos garante transporte de animais domésticos e errantes para tratamentos urgentes fora da freguesia

Dada a situação actual de declaração de cerco sanitário na freguesia de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal informa, através de um comunicado de imprensa, que tomou medidas referentes à garantia de transporte, em casos urgentes, de animais domésticos e errantes para fora da freguesia, de forma a serem prestados os necessários cuidados veterinários.

No que diz respeito à Clínica Veterinária de Câmara de Lobos, revela que a mesma estará a praticar um horário de atendimento das 12h30 às 14h00. No entanto, existem situações que não serão possíveis de resolver, nomeadamente os casos críticos ou outras cirurgias consideradas, pelo médico veterinário, como inadiáveis.

“Dado que os donos dos animais domésticos estão impossibilitados de transportar os seus animais para fora da freguesia, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos irá apoiar de forma gratuita, durante o período de duração da cerca sanitária, no transporte de animais que se enquadrem nas situações anteriormente referidas no horário não coberto pelo funcionamento da clínica veterinária existente na freguesia de Câmara de Lobos, entre as 8h00 e as 13h30. Os valores inerentes aos tratamentos por parte da clínica veterinária de eleição do munícipe, são da responsabilidade do titular do animal doméstico”, acrescenta.

Em relação às situações que possam ocorrer fora desse horário e que não encontrem resposta na Clínica Veterinária de Câmara de Lobos, refere que o titular do animal deverá comunicar directamente com os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Os eventuais custos, inerentes ao transporte pelos Bombeiros, ficam a cargo dos titulares dos animais domésticos.

Adianta ainda que o registo de entrada, nas respectivas clínicas veterinárias, deverá ser efectuado em nome do titular do animal.

O transporte de animais domésticos pode ser solicitado através dos seguintes contactos: (Câmara Municipal de Câmara de Lobos - 291 911 080 e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (291 911 444; 961 010 894; 966 498 225).