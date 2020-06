Câmara de Lobos cria programa dedicado aos mais velhos

Durante a pandemia covid-19 e os estados de emergência, os técnicos da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) estiveram a acompanhar diariamente, por contacto telefónico, os idosos dos programas e projectos da autarquia. Durante este acompanhamento foram sinalizadas necessidades do foro socioeconómico e emocional e realizados procedimentos, de forma a colmatar e fazer face a essas mesmas necessidades, garante a autarquia através de comunicado.

“Após o levantamento do estado de emergência, verificou-se uma melhoria do estado de espírito dos idosos, contudo constatou-se uma grande necessidade em conviver e algumas dificuldades em gerir os sentimentos de medo e ansiedade”, explica a Câmara Municipal.

Assim, para ir ao encontro da satisfação das necessidades dos idosos, principalmente em situação de vulnerabilidade social e isolamento social, “e dando continuidade aos serviços e actividades desenvolvidas nos Centros Comunitários da Autarquia, criou-se o programa de estimulação ao nível cognitivo, sensorial e motor, ‘Gente Amiga - Programa de Estímulo Cognitivo, Sensorial e Motor ao Domicílio’.

A autarquia adianta que a ”técnica de estimulação surge como uma porta aberta para o sucesso da manutenção, preservação e aquisição de competências, tendo como parte constituinte uma série de actividades básicas que permitam aos idosos uma vida mais plena e sem sair do seu domicílio”.

O objectivo principal do programa, explica a CMCL, é levar a cabo uma implementação de actividades no domicílio dos idosos que lhes permita ter uma melhoria na sua condição de vida, aliando-se na aplicação de técnicas de estimulação cognitiva, motora e sensorial e utilização dos meios digitais e tecnológicos.

Numa primeira fase, este projecto será direccionado aos idosos sem rede de apoio familiar e que participam ou estejam inseridos em projectos ou actividades municipais nomeadamente Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos, Grupos de Convívio Mais Vida e Conviver com Alegria, Grupo Sempre Jovem, Saúde Rural e Explorar a Madeira. Posteriormente, prevê-se a intervenção junto dos restantes elementos dos grupos da autarquia, em colaboração com a sua família.

Todo o trabalho será desenvolvido pelos recursos humanos da DDS alocados a este programa e à autarquia, destacando a equipa multidisciplinar (educador sénior, assistente social, profissional de actividade física, psicologia e animador sociocultural) a fim de formular e implementar programas de actividades e intervenção assim como criar materiais didácticos.

Os recursos materiais utilizados diariamente ao longo do programa serão alvo de um meticuloso processo de higienização de forma a garantir a segurança de técnicos e utentes do programa.