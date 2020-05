Calor mais intenso nas cotas intermédias

Apesar da previsão de uma ligeira descida das temperaturas, a manhã desta terça-feira confirma estarmos perante mais um dia quente e seco. Em particular nas cotas intermédias, onde a temperatura do ar, até ao meio-dia, já ultrapassou os 28 graus centígrados – aviso amarelo. A temperatura máxima mais alta durante a manhã foi registada na Quinta Grande e no Santo da Serra (28,1ºC). Sobretudo na freguesia do concelho de Câmara de Lobos a subida foi mais significativa, depois de ao amanhecer o ar ter ‘arrefecido’ até aos 19,9 graus.

Em linha com o que se faz sentir na Quinta Grande e no Santo da Serra, outras estações meteorológicas localizadas sensivelmente à mesma cota (entre os 500 a 600 metros), registam também valores da temperatura altos, nomeadamente no Monte (25,4ºC) e nos Prazeres (24,1ºC).

Registe-se ainda que até às 11 horas a temperatura do ar em todas as estações situadas em cotas elevadas, mesmo nas mais altas, já apresentavam valores acima dos 20 graus.