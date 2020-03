Calheta recebe mais um iate vindo de Canárias

A marina da Calheta continua a ser porto seguro para embarcações vindas de fora, mau grado estar em vigor a proibição decretada pelo Governo Regional.

Desta vez foi o ‘Maijly’ que entrou pelas 11 da manhã de hoje, proveniente das Ilhas Canárias, mais precisamente da ilha de La Gomera. Ontem foi ‘Jaspis’, de bandeira francesa, que conseguiu entrar na marina local horas antes do anúncio oficial do fecho dos portos a qualquer navio de cruzeiro e barco de recreio, mas que já tinha sido noticiada pelo DIÁRIO na noite do dia anterior.

Os comerciantes e empregados do Porto de Recreio da Calheta voltaram a manifestar apreensão com a falta de vigilância das autoridades, dois dias depois de estarem em vigor medidas para impedir a entrada de qualquer embarcação nos portos da Madeira.

No arquipélago das Canárias há 70 casos confirmados de COVID-19, 18 dos quais hospitalizados, 3 em estado grave, de acordo com as autoridades de Saúde daquela região.