Cada vez ‘cheira’ menos a Verão

Bom dia, a previsão para esta quinta-feira, 5 de Setembro de 2019, revela o que tem sido mais frequente nos últimos dias, o Verão está lentamente a despedir-se. Ainda que com a meteorologia nada seja certo, a verdade é que têm persistido os dias de períodos de céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Tal como nas previsões mais recentes, este cenário apresenta-se tanto nas vertentes norte como nas terras altas, desta feita até final da manhã.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, em especial a partir do final da tarde. Hoje assiste-se ainda a uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

NO Funchal, o mesmo cenário com períodos de céu muito nublado e vento fraco, mas inferior a 15 km/h).

No mar, mais precisamente na costa Norte, as ondas de nordeste apresentam-se com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros a partir da tarde, enquanto que na costa Sul as ondas de sueste terão 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar será de 23 a 24ºC.